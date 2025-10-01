Odisha Weather Update: ओडिशा के लिए अगले 3 दिन मुश्किल, पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के अगले 12 घंटों में गहरे अवदाब में बदलने की चेतावनी दी है। चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है। गजपति रायगढ़ा कोरापुट मलकानगिरी और कंधमाल जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जहां 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अगले 12 घंटे में गहरे अवदाब में तब्दील होगा। चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से विकसित हो रही यह प्रणाली ओडिशा में भारी बारिश लाने वाली है।
जानकारी के अनुसार, यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था जो मंगलवार पूर्वाह्न में अधिक ताकतवर हो गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 अक्टूबर की सुबह यह अवदाब दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा।
कई जिलों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने गजपति, रायगढ़ा, कोरापुट, मलकानगिरी और कंधमाल जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश की संभावना जताई गई है।
वहीं, मयूरभंज, क्योंझर और बालासोर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नवरंगपुर, कालाहांडी, गंजाम, पुरी, खुर्दा, नयागढ़ और कटक जिलों में भी येलो चेतावनी दी गई है।
प्रशासन सतर्क
संभावित भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है।
