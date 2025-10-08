Language
    Odisha Weather Update: ओडिशा में तीन दिनों तक चक्रवाती तूफान का खतरा, भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

    By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:23 PM (IST)

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 10 अक्टूबर के आसपास उत्तर बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना जताई है जिससे ओडिशा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अगले चार दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। गजपति रायगड़ा कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में भारी वर्षा की संभावना है।

    ओडिशा में तीन दिनों तक चक्रवाती तूफान का खतरा

     जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर 10 अक्टूबर के आसपास चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना जताई है, जिससे ओडिशा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

    भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि यह प्रणाली धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है और आने वाले दिनों में राज्य के मौसम को प्रभावित करेगी। नवीनतम मौसम बुलेटिन के अनुसार, ओडिशा में 10 और 11 अक्टूबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

    आईएमडी ने अगले चार दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में पीली चेतावनी जारी की है, जिसमें आंधी, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की संभावना जताई गई है।

    9 अक्टूबर का मौसम अलर्ट

    बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केंदुझर, मयूरभंज, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल और बौद्ध जिलों के एक या दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है।

    10 अक्टूबर का मौसम अलर्ट

    गंजाम और गजपति जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा और गरज-चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, ओडिशा के उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

    11 अक्टूबर का मौसम अलर्ट

    गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में भारी वर्षा और गरज-चमक के साथ तेज़ हवाओं की संभावना जताई गई है।

    इसके अलावा, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजाम, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल और नवरंगपुर जिलों में भी गरज-चमक और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है।

    प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग द्वारा जारी नवीनतम सलाहों पर नज़र बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि राज्य में व्यापक वर्षा और आंधी-तूफान की स्थिति बनने की संभावना है।