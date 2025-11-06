Odisha Weather Update: ओडिशा में सर्दी की दस्तक, भुवनेश्वर का पारा 8 डिग्री लुढ़का, फुलवाणी सबसे ठंडा 12.5°C
ओडिशा में कार्तिक मास के अंत के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। भुवनेश्वर समेत कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। फुलबनी में सबसे कम 12.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस वर्ष सर्दी का प्रकोप अधिक रहने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्से में अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।कार्तिक मास के समाप्त होते ही राज्य में सर्दी ने दस्तक दे दी है।राज्य के अधिकांश इलाकों में रात का तापमान नीचे आ गया है।
बीती रात की तुलना में न्यूनतम तापमान 2 से 6 डिग्री तक गिरा है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, ठंड का असर आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक कम हो सकता है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक फुलवाणी में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।दिन में तापमान 15 डिग्री से नीचे रहा।दारिंगबाड़ी में भी पारा 14 डिग्री तक गिर गया है।झारसुगुड़ा में तापमान बीती रात की तुलना में 3.3 डिग्री घटकर 14.5 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि अनुगुल में 15 डिग्री दर्ज हुआ।
तेजी से गिर रहा पारा
अनुगुल का तापमान बीती रात की तुलना में 3 डिग्री कम हुआ है।राउरकेला में न्यूनतम तापमान 15.5, केंदुझर में 15.2 और ढेंकानाल में 15.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।ढेंकानाल में तापमान असामान्य रूप से तेजी से गिरा है— बीती रात 22.1 डिग्री से घटकर 24 घंटे में 6.3 डिग्री कम हो गया।
भुवनेश्वर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और कटक में 17.6 डिग्री दर्ज हुआ।दिन में भुवनेश्वर का तापमान 20.8 डिग्री और कटक का 20.2 डिग्री रहा।बीती रात की तुलना में भुवनेश्वर में तापमान 3.8 डिग्री और कटक में 2.6 डिग्री घटा है।
भुवनेश्वर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री कम
1 नवंबर से अब तक भुवनेश्वर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री कम हुआ है— 1 नवंबर को 25 डिग्री, 2 नवंबर को 24 डिग्री, 3 नवंबर को 22.6 डिग्री, 4 नवंबर को 20.8 डिग्री और 5 नवंबर को 17 डिग्री रहा।
सोआ जलवायु एवं पर्यावरण केंद्र के निदेशक डॉ. शरत चंद्र साहू ने कहा है कि 10 नवंबर तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 10 तारीख के बाद तापमान में और गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। इस वर्ष सर्दी का प्रकोप अधिक रहने की संभावना है।
