    Odisha Weather Update: ओडिशा में दस्तक दे रही ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया ये अपडेट

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:26 AM (IST)

    ओडिशा में चक्रवात के बाद मौसम में बदलाव आया है, जिससे ठंड की शुरुआत हो गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, और कुछ स्थानों पर यह 20 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने तटीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। किसानों को धान की फसल को कीटों से बचाने के लिए सलाह दी गई है।

    ओडिशा में ठंड की आहट

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात का असर खत्म होते ही अब ओडिशा में मौसम ने करवट ले ली है। उत्तर दिशा से बह रही ठंडी हवाओं ने राज्य में पहली ठंड की दस्तक दे दी है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. सुरेन्द्रनाथ पशुपालक के अनुसार, 31 अक्टूबर से ही तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है।

    डॉ. पशुपालक ने बताया कि कंधमाल (बालिगुड़ा, फूलबानी) और गजपति (गदापुर, मोहना) में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं 2 नवम्बर से पूरे राज्य में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी।

    झारसुगुड़ा, राउरकेला, पाललहाड़ा, बादाम पहाड़ और बहलदा में रात का न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री तक गिर सकता है। बालिगुड़ा, दारिंगबाड़ी, गदापुर और मोहना जैसे इलाकों में रात का पारा 17 से 18 डिग्री रहेगा।

    मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान तापमान दिल्ली, चंडीगढ़ और लुधियाना के बराबर रहेगा। राजधानी भुवनेश्वर में भी 5 नवम्बर तक रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे आने की संभावना जताई गई है।

    तटीय जिलों में हल्की बारिश के आसार

    1 नवम्बर से खुर्दा व उसके उत्तर के तटीय और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, म्यांमार तट पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने के संकेत हैं। हालांकि उत्तर की तेज हवाओं के कारण यह सिस्टम ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा। स्थिति 2 नवम्बर तक साफ हो जाएगी।

    किसानों को चेतावनी, धान की फसल पर कीट का खतरा

    डॉ. पशुपालक ने किसानों को आगाह किया है कि तापमान में गिरावट के साथ धान की फसल पर चकड़ा या लेड़ा कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी कर लें ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके।