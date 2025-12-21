Odisha Weather: घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से कांपा ओडिशा, 12 जिलों में अलर्ट

जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा में सर्दी ने अपना असर तेज कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में रात का तापमान तेजी से गिरने के साथ ही सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ओडिशा के 12 जिलों में घने से मध्यम कोहरे की चेतावनी जारी की है। कोहरे के कारण दृश्यता घटने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पहाडी और पश्चिमी इलाकों में कडाके की ठंड पड रही है। कंधमाल जिले के जी. उदयगिरी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में इस मौसम का सबसे कम तापमान है। फुलबानी में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढक गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आईएमडी की चेतावनी के अनुसार सुंदरगढ, झारसुगुडा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कोरापुट, कंधमाल और कालाहांडी जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है।

मैदानी इलाकों में भी ठंड बढने लगी राजधानी भुवनेश्वर में न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कटक में रात का तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। परलाखेमुंडी में दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन और रात के तापमान में बडा अंतर देखा जा रहा है।

अगले सात दिन ऐसा रहेगा मौसम मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सात दिनों तक रात के तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन सुबह के समय कोहरा लोगों की परेशानी बढा सकता है। राउरकेला समेत कई औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत घना कोहरा देखे जाने की संभावना है।