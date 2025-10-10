Odisha Weather Update: मानसून की विदाई का अभी करना होगा इंतजार, ओडिशा में तीन दिनों तक जमकर बरसेंगे बादल

Language
    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:49 AM (IST)

    ओडिशा में मानसून की विदाई में अभी देरी है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है।

    ओडिशा के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश 

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में अगले 12 अक्टूबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। दक्षिण ओडिशा के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है।इसके बाद बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कम हो जाएंगी।

    मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ओडिशा समेत बिहार, झारखंड और गांगेय पश्चिम बंगाल से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी।अनुमान है कि 16 अक्टूबर तक पूरे देश से मानसून लौट जाएगा।वहीं, इसी अवधि में दक्षिण-पूर्व भारत में उत्तर-पूर्व मानसून सक्रिय हो सकता है।

    10 अक्टूबर का पूर्वानुमान

    गंजाम, गजपति, कंधमाल, मालकानगिरी, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जगतसिंहपुर और मयूरभंज में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान इन जिलों में वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

    11-12 अक्टूबर का मौसम

    दक्षिण और उत्तर आंतरिक ओडिशा में कई जगह बारिश की संभावना है।गंजाम, गजपति, कोरापुट और मालकानगिरी के एक-दो क्षेत्रों में गरज के साथ भारी वर्षा का अनुमान है।

    13 के बाद मौसम में बदलाव

    13 अक्टूबर से बारिश की मात्रा कम होगी।कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ गरज सुनाई दे सकती है।रात के तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

    22 अक्टूबर के आसपास नया सिस्टम संभव

    दक्षिण बंगाल की खाड़ी में 22 तारीख के आस-पास एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जो उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। हालांकि इसका प्रभाव ओडिशा पर कम ही रहने की उम्मीद है।

    उमस बरकरार

    बारिश के बावजूद वातावरण में नमी अधिक होने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है।