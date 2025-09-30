Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल की खाड़ी में 1 अक्टूबर को बनेगा कम दबाव, ओडिशा में 3 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

    By Sheshnath Rai Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:10 AM (IST)

    ओडिशा में सोमवार को बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने के कारण राज्य का मौसम अस्थिर है। दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है खासकर गजपति गंजाम मलकानगिरि कोरापुट रायगढ़ नबरंगपुर और कालाहांडी जिलों में। तटीय ओडिशा में भी भारी वर्षा की आशंका है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बंगाल की खाड़ी में 1 अक्टूबर को बनेगा कम दबाव, ओडिशा में 3 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में सोमवार का दिन बादलों की चादर के बीच बीता। मौसम विभाग के अनुसार कुछ-कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र और गुजरात, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से गुजर रही ट्रफ लाइन के कारण राज्य का मौसम स्थिर नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बुधवार तक उत्तरी और मध्य बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है। इसी के चलते दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

    विशेषकर गजपति, गंजाम, मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, नबरंगपुर और कालाहांडी जिलों में बुधवार से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। तटीय ओडिशा में भी भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है।

    राज्य मौसम विभाग ने बताया कि यह बारिश का दौर 3 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। इस बीच, ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों और उत्तरी व मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र अशांत रहने की संभावना है। ऐसे में मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है।

    मौसम विभाग की चेतावनी है कि आम नागरिक सावधानी बरतें और नदी किनारे या तटीय इलाकों में अनावश्यक जोखिम न लें।