Odisha Weather Update: उड़ीसा में मौसम का कहर रहेगा जारी, 12 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य पर एक और चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 7 अक्टूबर को एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 7 से 12 अक्टूबर तक बारिश जारी रहेगी।

केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना के चलते विशेष रूप से उत्तर और तटीय ओडिशा में बारिश का असर रहेगा। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर के आसपास उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग का कहना है कि 7 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण या निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो सकता है। इसके प्रभाव से 7 तारीख से राज्य में बारिश शुरू होने की संभावना है।

ट्रफ लाइन के प्रभाव से राज्य में फिलहाल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो रही है।आने वाले 4 दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।

अगले 24 घंटों के लिए बिजली गरजने और बारिश की संभावना को देखते हुए 20 जिलों के लिए पीली चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर आंतरिक और तटीय ओडिशा के गंजाम, गजपति, नयागढ़, खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में चेतावनी लागू रहेगी।

