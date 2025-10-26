Language
    Odisha News: पुल के अभाव में जान जोखिम में डालते हैं ग्रामीण, रस्सी और बर्तन के सहारे पार करते हैं नदी

    By SHESH NATH RAIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    ओडिशा के कंधमाल जिले के कदमाहा गांव में पुल न होने से ग्रामीण रस्सी और धातु के बर्तन से नदी पार करने को मजबूर हैं। बुधा नदी को पार करते समय ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लगभग 100 परिवार स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से वंचित हैं। स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के कंधमाल ज़िले के बालिगुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कदमाहा गांव के आदिवासी ग्रामीण हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां न तो पुल है और न ही उचित संपर्क मार्ग।

    वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण छाती तक गहरे पानी में बुधा नदी को पार कर रहे हैं। नदी पार करते समय उनके सहारे के लिए सिर्फ़ एक रस्सी है, जिसे पकड़कर वे संतुलन बनाए रखते हैं। वीडियो में वयस्कों को बच्चों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक धातु के बड़े बर्तनों में बैठाकर ले जाते हुए भी देखा जा सकता है।

    नदी पर पुल नहीं होने के कारण क्षेत्र की लगभग 100 परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे पूरी तरह भीगकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से स्थायी पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधियों ने उनकी लगातार की जा रही अपीलों पर कोई ध्यान दिया है।स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।