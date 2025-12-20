ओडिशा विजिलेंस की छापेमारी में वन रेंजर के ठिकानों से 67 लाख बरामद, बहुमंजिला इमारतें, प्लॉट, नकदी और सोना का खुलास

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जगतसिंहपुर जिले के राहामा में तैनात वन रेंजर राजेंद्र कुमार सामंतराय के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बैंक और डाकघर में जमा करीब 67 लाख, बहुमंजिला इमारत, प्लॉट, नकदी और सोने के आभूषण का खुलासा हुआ है।

विजिलेंस सूत्रों के अनुसार, जांच में जगतसिंहपुर शहर में दो प्लॉट और कटक के बाहरी इलाके में एक प्लॉट का पता चला है।इसके अलावा जगतसिंहपुर में तीन मंजिला एक भवन और दो मंजिला एक अन्य इमारत भी सामंतराय के स्वामित्व में पाई गई है।

छापेमारी के दौरान उनके आवास से 3.5 लाख रुपया नकद और करीब 200 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए।इसके साथ ही एक चार पहिया और दो दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। चार ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई विजिलेंस टीम ने सामंतराय से जुड़े चार स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इनमें जगतसिंहपुर सदर थाना क्षेत्र के चटारा स्थित उनका आवास, सरकारी कार्यालय और अन्य संबंधित परिसर शामिल हैं। जांच के दायरे को बढ़ाते हुए विजिलेंस अधिकारियों ने तिर्तोल थाना क्षेत्र के सामंतरापुर गांव स्थित पैतृक घर पर भी तलाशी ली। यहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, बैंक पासबुक, नकदी और सोने के आभूषण जब्त किए जाने की सूचना है।

जांच जारी, होगी कानूनी कार्रवाई विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच का हिस्सा है।फिलहाल जब्त किए गए वित्तीय दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है।