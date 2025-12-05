Language
    ओडिशा के विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में 2,000 से अधिक पद खाली, उच्च शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    ओडिशा के विश्वविद्यालयों में 1430 प्राध्यापक पद खाली हैं, जिनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने बता ...और पढ़ें

    2,000 से अधिक प्राध्यापक-अध्यापक पद खाली

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भारी कमी है। कुल 1430 पद खाली पड़े हैं। इनमें 261 प्राध्यापक, 459 सह-प्राध्यापक और 710 सहायक प्राध्यापक के पद शामिल हैं। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने सदन में अपने उत्तर में दी है।

    मंत्री के अनुसार, 14 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। 6 विश्वविद्यालयों के संभावित कुलपतियों का साक्षात्कार कार्यक्रम भी पूरा हो चुका है।

    सरकारी महाविद्यालयों में 566 अध्यापक पद खाली

    इसके साथ ही, सरकारी महाविद्यालयों में 566 अध्यापक पद खाली हैं। इनमें से 385 पदों के लिए ओपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था, जिसकी चयन प्रक्रिया जारी है।304 अध्यापक पदों को भरने के लिए भी ओपीएससी से अनुरोध किया गया है। 

    राज्य के निजी अनुदानप्राप्त कॉलेजों में 1689 अध्यापक पद खाली हैं।इसके अलावा 300 अध्यापक प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं।

    कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र काडम के प्रश्न के जवाब में यह लिखित उत्तर उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने सदन में प्रस्तुत किया है।