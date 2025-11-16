Language
    Odisha News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, मौके पर ही तीन लोगों की मौत

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:14 AM (IST)

    ओडिशा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में, एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ढेंकानाल जिले के परजंग थाना क्षेत्र के दादराघाटी फांडी कुलेई छक के पास देर रात तकरीबन 10:30 से 11:00 बजे एक भयानक हादसा हुआ। इसमें बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसा इतना भयानक था कि मृतकों के शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। मृतक पास के पितिरी पंचायत खालपाल, कुली, कटमुंडा इलाके के बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद ट्रक मौके से फरार हो गया।

    सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुँच गए और सड़क जाम कर दिया। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 149 पर पितिरी और दादराघाटी के बीच हुआ।

    हादसा इतना भयानक था कि ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और उसे लगभग सौ मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। नतीजतन, बाइक सवार का क्षत-विक्षत शरीर सड़क पर पड़ा रहा।

    इस सड़क पर लगातार हो रही ऐसी दुर्घटनाओं से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। परजंग पुलिस घटनास्थल पर मामले की जांच कर रही है।

