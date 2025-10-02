कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन पर भूस्खलन, ट्रेन सेवाएं ठप; बारिश से पटरियों पर गिरे पत्थर और मिट्टी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में भारी बारिश का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है। गुरुवार को कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन पर भूस्खलन से ट्रेन संचालन ठप हो गया।

डुमुरिपुट और दामनजोड़ी के बीच रेल पोस्ट 13/22 के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी और बोल्डर खिसककर पटरियों पर आ गिरे। इस कारण रेल यातायात बाधित हो गया।

रेल संचालन में परेशानी और बढ़ गई जब तायदा और चिमीड़ीपल्ली के बीच विशाखापत्तनम-कोरापुट रेल खंड पर एक विशाल पेड़ उखड़कर हाई-वोल्टेज तारों पर जा गिरा। इसके चलते ट्रेनें पूरी तरह रुक गईं।

यात्री और रेलवे कर्मचारी दोनों परेशान

मिट्टी, पत्थरों और गिरे पेड़ों का मलबा ट्रेन संचालन में बड़ी बाधा बना हुआ है। यात्रियों को घंटों तक ट्रेनों के रुकने की स्थिति का सामना करना पड़ा।

वहीं, रेलवे कर्मचारी लगातार मलबा हटाने और बिजली तारों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। रेलवे प्रशासन ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।

भारी बारिश को जिम्मेदार ठहराया

अधिकारियों का कहना है कि भारी मानसूनी बारिश के कारण भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।