कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन पर भूस्खलन, ट्रेन सेवाएं ठप; बारिश से पटरियों पर गिरे पत्थर और मिट्टी
ओडिशा में भारी बारिश के कारण रेल सेवाओं पर असर पड़ा है। कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन पर भूस्खलन से ट्रेन संचालन बाधित हो गया डुमुरिपुट और दामनजोड़ी के बीच मिट्टी और बोल्डर पटरियों पर आ गिरे। विशाखापत्तनम-कोरापुट रेल खंड पर पेड़ गिरने से भी ट्रेनें रुकीं। रेलवे कर्मचारी मलबा हटाने में लगे हैं और हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अधिकारियों ने भारी बारिश को घटनाओं का कारण बताया है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में भारी बारिश का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है। गुरुवार को कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन पर भूस्खलन से ट्रेन संचालन ठप हो गया।
डुमुरिपुट और दामनजोड़ी के बीच रेल पोस्ट 13/22 के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी और बोल्डर खिसककर पटरियों पर आ गिरे। इस कारण रेल यातायात बाधित हो गया।
रेल संचालन में परेशानी और बढ़ गई जब तायदा और चिमीड़ीपल्ली के बीच विशाखापत्तनम-कोरापुट रेल खंड पर एक विशाल पेड़ उखड़कर हाई-वोल्टेज तारों पर जा गिरा। इसके चलते ट्रेनें पूरी तरह रुक गईं।
यात्री और रेलवे कर्मचारी दोनों परेशान
मिट्टी, पत्थरों और गिरे पेड़ों का मलबा ट्रेन संचालन में बड़ी बाधा बना हुआ है। यात्रियों को घंटों तक ट्रेनों के रुकने की स्थिति का सामना करना पड़ा।
वहीं, रेलवे कर्मचारी लगातार मलबा हटाने और बिजली तारों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। रेलवे प्रशासन ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।
भारी बारिश को जिम्मेदार ठहराया
अधिकारियों का कहना है कि भारी मानसूनी बारिश के कारण भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
इससे पहले भी रद हुई थीं कई ट्रेनें
गौरतलब है कि इसी साल 2 जुलाई को भी कोरापुट जिले में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण कई ट्रेनें रद करनी पड़ी थीं।
तब ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) ने जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस और किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को रद किया था। उस समय भी कोरापुट और जयपुर के बीच रेल ट्रैक पर मलबा जमा हो गया था।
भारी बारिश से रेल सेवाएं प्रभावित होने का यह ताजा मामला एक बार फिर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।