    गौ-तस्करी और अवैध कसाईखानों पर लगेगी लगाम, ओडिशा सरकार ला रही है विशेष गौ-सुरक्षा कानून

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:10 PM (IST)

    ओडिशा सरकार गौ-तस्करी और अवैध कसाईखानों को रोकने के लिए एक विशेष गौ-सुरक्षा कानून लाने जा रही है। इस कानून का उद्देश्य राज्य में गायों और अन्य मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कानून में दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा और गौशालाओं की स्थापना पर भी ध्यान दिया जाएगा।

    ओडिशा विशेष गौ-सुरक्षा कानून

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार गौ-माता की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।इसके साथ ही, राज्य में अवैध कसाई खाने और गौ-तस्करी को पूरी तरह बंद किया जाएगा।इसे प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार विशेष गौ-सुरक्षा कानून लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

    आने वाले विधानसभा सत्र से पहले इस बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है, ऐसा कहना है कानून, पूर्ति और आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का।

    राज्य में गो-सुरक्षा की मांग को लेकर अनशन पर बैठे प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान मंत्री हरिचंदन ने कहा कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के मन में गौ-माता के प्रति जो भावना है, उसे कभी भी आहत नहीं होने दिया जाएगा। 

    सरकार ओडिशा में गो-सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के दृढ़ नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार ओडिशा में गो-सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। इस संबंध में एक बार फिर मुख्यमंत्री और गो-सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल के बीच चर्चा होगी तथा सर्वोत्तम गो-सुरक्षा कानून लाने के लिए सरकार विचार-विमर्श कर रही है, ऐसा आश्वासन मंत्री हरिचंदन ने प्रतिनिधिमंडल को दिया।

    मंत्री के आश्वासन के बाद पिछले पांच दिनों से चल रहा अनशन वापस ले लिया गया।गो-सुरक्षा पर आयोजित बैठक में मुख्य सचेतक सरोज कुमार प्रधान, एकाम्र भुवनेश्वर विधायक बाबू सिंघ, धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू, भद्रक विधायक सीतांशु शेखर महापात्र, महाकालपड़ा विधायक दुर्गा प्रसन्न नायक तथा अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।