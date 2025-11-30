गौ-तस्करी और अवैध कसाईखानों पर लगेगी लगाम, ओडिशा सरकार ला रही है विशेष गौ-सुरक्षा कानून

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार गौ-माता की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।इसके साथ ही, राज्य में अवैध कसाई खाने और गौ-तस्करी को पूरी तरह बंद किया जाएगा।इसे प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार विशेष गौ-सुरक्षा कानून लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

आने वाले विधानसभा सत्र से पहले इस बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है, ऐसा कहना है कानून, पूर्ति और आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का। राज्य में गो-सुरक्षा की मांग को लेकर अनशन पर बैठे प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान मंत्री हरिचंदन ने कहा कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के मन में गौ-माता के प्रति जो भावना है, उसे कभी भी आहत नहीं होने दिया जाएगा।

सरकार ओडिशा में गो-सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के दृढ़ नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार ओडिशा में गो-सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। इस संबंध में एक बार फिर मुख्यमंत्री और गो-सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल के बीच चर्चा होगी तथा सर्वोत्तम गो-सुरक्षा कानून लाने के लिए सरकार विचार-विमर्श कर रही है, ऐसा आश्वासन मंत्री हरिचंदन ने प्रतिनिधिमंडल को दिया।