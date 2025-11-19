Language
    प्रशासनिक बोझ घटाने के लिए ओडिशा सरकार का बड़ा कदम, भुवनेश्वर- कटक व संभलपुर में बनेंगी चार नई तहसीलें

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:17 AM (IST)

    ओडिशा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर में चार नई तहसीलें बनाने का फैसला किया है। इन तहसीलों का निर्माण मौजूदा तहसीलों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने जिलाधिकारियों से सात दिनों के भीतर विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। यह कदम प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने में मदद करेगा।

    ओडिशा में चार नए तहसील

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के तीन प्रमुख शहरी केंद्रों में सेवाओं के अत्यधिक बोझ को कम करने के लिए चार नए तहसीलों के सृजन की घोषणा की है।

    यह जानकारी 18 नवंबर 2025 को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा खुर्दा, कट‍क और संबलपुर के जिलाधिकारियों को भेजे गए आधिकारिक पत्र के माध्यम से मिली है।

    चुनौतियों से निपटने के लिए कदम

    नई संरचना का उद्देश्य भुवनेश्वर, कट‍क और संबलपुर के मौजूदा तहसीलों का पुनर्गठन करना है, जिनके अधिकार क्षेत्र में संबंधित नगर निगम क्षेत्र आते हैं। निर्देश के अनुसार, इन तहसीलों को अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र, बढ़ती जनसंख्या घनत्व और बड़ी संख्या में नागरिकों को विविध सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता के कारण भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

    इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित विभाजन का निर्णय लिया है

    भुवनेश्वर तहसील: दो नए अतिरिक्त तहसीलों के सृजन के लिए विभाजित किया जाएगा।

    कट‍क तहसील: एक नए अतिरिक्त तहसील के लिए विभाजित किया जाएगा।

    संबलपुर तहसील: एक नए अतिरिक्त तहसील के लिए विभाजित किया जाएगा।

    अतिरिक्त सचिव ने जिलाधिकारियों से सात दिनों के भीतर इन नए तहसीलों के सृजन के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है और कहा है कि इस मामले को अत्यंत तात्कालिक माना जाए।