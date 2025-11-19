प्रशासनिक बोझ घटाने के लिए ओडिशा सरकार का बड़ा कदम, भुवनेश्वर- कटक व संभलपुर में बनेंगी चार नई तहसीलें

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के तीन प्रमुख शहरी केंद्रों में सेवाओं के अत्यधिक बोझ को कम करने के लिए चार नए तहसीलों के सृजन की घोषणा की है।

यह जानकारी 18 नवंबर 2025 को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा खुर्दा, कट‍क और संबलपुर के जिलाधिकारियों को भेजे गए आधिकारिक पत्र के माध्यम से मिली है। चुनौतियों से निपटने के लिए कदम नई संरचना का उद्देश्य भुवनेश्वर, कट‍क और संबलपुर के मौजूदा तहसीलों का पुनर्गठन करना है, जिनके अधिकार क्षेत्र में संबंधित नगर निगम क्षेत्र आते हैं। निर्देश के अनुसार, इन तहसीलों को अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र, बढ़ती जनसंख्या घनत्व और बड़ी संख्या में नागरिकों को विविध सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता के कारण भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।