    इंकार बना मौत की वजह: नाबालिग किशोरी की पीट-पीटकर हत्या, प्रेमी ने भी जहर पीकर दी जान

    By SHESH NATH RAIEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:29 AM (IST)

    ओडिशा के भुवनेश्वर में एक नाबालिग लड़की की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। घटना के बाद, लड़की के प्रेमी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के नयागढ जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सरनकुला थाना क्षेत्र के मगराबंध गांव में एकतरफा प्रेम में युवक ने नाबालिग किशोरी की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी।

    वारदात के बाद आरोपी युवक ने खुद भी जहर खा लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृत किशोरी मगराबंध गांव की रहने वाली थी और नाबालिग थी। आरोपी युवक की पहचान उसी गांव के निवासी पुर्णा नायक के रूप में हुई है।

    बताया जाता है कि पुर्णा नायक लंबे समय से किशोरी पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। किशोरी द्वारा बार-बार इन्कार किए जाने से वह नाराज और आक्रोशित था। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने इस बारे में पहले भी युवक के परिवार को जानकारी दी थी और उसे समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।

    सोमवार को आरोपी ने किशोरी को अकेला पाकर पहले उसके साथ कहासुनी की और फिर बेरहमी से पिट कर गंभीर रूप से घायल करने के बाद किशोरी को जहर पिला दिया मौके पर ही हालत बिगड़ गई। घटना के तुरंत बाद आरोपी पुर्णा नायक ने भी जहर खा लिया।

    ग्रामीणों की मदद से दोनों को नयागढ जिला मुख्यालय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। आरोपी युवक की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए भुवनेश्वर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही सरनकुला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला एकतरफा प्रेम, इन्कार और उससे उपजे गुस्से से जुड़ा प्रतीत हो रहा है।

    इस घटना के बाद मगराबंध गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। नाबालिग की हत्या ने एक बार फिर समाज के सामने यह गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि लड़कियों की ‘ना’ को न मानने की मानसिकता किस तरह जानलेवा बनती जा रही है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।