ओडिशा में छात्रा के साथ दरिंदगी: 5 लोगों ने अपहरण कर किया गैंग रेप, जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा के खुर्दा जिले में कॉलेज जाने के दौरान एक छात्रा के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता का कथित तौर पर उसके एक दोस्त और उसके चार साथियों ने 18 नवंबर को खुर्दा न्यू बस स्टैंड के पास एक कार में अपहरण कर लिया। शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि आरोपियों ने केमिकल से भीगे रूमाल से उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया।

दो दिन बाद आरोपियों ने पीड़िता को खुर्दा जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) के पास छोड़ दिया। उसकी हालत बिगड़ने पर 21 नवंबर को उसे भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में जुटी पुलिस पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के दिन पीड़िता ने डीएचएच के एक सुरक्षा गार्ड से फोन पर संपर्क किया था, जिसके चलते उससे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं, आरोपियों में शामिल पीड़िता की एक महिला दोस्त पर पूरे मामले की साजिश रचने का संदेह है। बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता से जुड़ी थी।