ओडिशा में 15 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती

जागरण संवाददा, पुरी। 8 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर निखिल ओडिशा आयुष छात्र संगठन पिछले 15 दिनों से राज्यव्यापी आंदोलन चला रहा है और कल से आमरण अनशन पर बैठा है। पुरी गोपबन्धु आयुर्वेद कॉलेज में भी अनशन जारी है।

आज एक छात्र की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई। छात्र का नाम निगम प्रसाद नंद बताया गया है। उन्हें उपचार के लिए पुरी सदर मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र की तबीयत खराब होने की सूचना पाकर कॉलेज के अध्यक्ष डॉ. बिपिन बिहारी खुंटिया, पुरी के उप जिलापाल राजकिशोर जेना तथा डॉ. रंजन कास्ता धरना स्थल पर पहुंचे। बाद में बीमार छात्र को एम्बुलेंस से मेडिकल अस्पताल भेजा गया।