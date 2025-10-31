SI परीक्षा घोटाला: CBI को सौंपा मामला, डीजी बोले- रैकेट के पीछे बड़े सरगना शामिल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुलिस एसआई परीक्षा भ्रष्टाचार मामले में क्राइम ब्रांच डीजी विनय तोष मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है।उन्होंने कहा कि यह मामला सीबीआई को सौंपा गया है। जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा और सभी साक्ष्य तथा जानकारी सीबीआई को प्रदान की जाएगी।

डीजी मिश्रा ने कहा कि पहले भी हमने बताया था कि इस मामले में अंतरराज्यीय लिंक मौजूद हैं। इसलिए सीबीआई इस दिशा में बेहतर जांच कर सकेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घोटाले के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है।

जैसे ही सीबीआई जांच की जिम्मेदारी संभालेगी, क्राइम ब्रांच की ओर से उन्हें अब तक की जांच से जुड़ी पूरी अपडेटेड केस रिकॉर्ड फाइलें सौंपी जाएंगी। बड़े स्तर पर अंतरराज्यीय गठजोड़ उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर अंतरराज्यीय गठजोड़, साजिश और मनी ट्रेल शामिल है।इसी कारण राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि सीबीआई को पूरे देश में जांच करने की शक्ति प्राप्त है।इसलिए वह इस साजिश के हर पहलू की गहराई से जांच करेगी और असली दोषियों तक पहुंचेगी।