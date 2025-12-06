Language
    कर्नाटक मॉडल अपनाएगा ओडिशा का राजस्व विभाग, मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा- 'सभी आंकड़े होंगे डिजिटाइज्ड'

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार राजस्व विभाग में व्यापक सुधार करने जा रही है। कर्नाटक मॉडल का अध्ययन और उसे लागू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

    बहुत जल्द राजस्व कानून में बड़े बदलाव किए जाएंगे। सभी रिकॉर्ड और जानकारी को डिजिटाइज किया जाएगा, जिससे फाइलें गायब होने की जो शिकायतें आ रही थीं, उन पर भी रोक लगेगी।

    राजस्व कानून को सरल बनाने पर हुई चर्चा

    राजस्व विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राजस्व कानून को सरल बनाने पर चर्चा हुई है। बसुंधरा योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया। अलग-अलग अदालतों में लंबित पड़े राजस्व मामलों को लेकर भी चर्चा हुई।

    राजस्व विभाग में व्यापक सुधार करेगी राज्य सरकार

    मंत्री ने कहा कि कर्नाटक ने राजस्व कानून में सुधार लाने में मॉडल राज्य का दर्जा हासिल किया है। हम कर्नाटक में काम कर चुके एक अधिकारी को बुलाकर उनसे चर्चा कर चुके हैं।

    राज्य सरकार राजस्व विभाग में व्यापक सुधार करने जा रही है। सभी आंकड़ों को डिजिटाइज किया जाएगा, जिससे फाइलें गायब होने की शिकायतें भी समाप्त होंगी।