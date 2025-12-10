ओडिशा को केंद्र सरकार ने दी 29,830 करोड़ रुपये की सौगात, इन राजमार्गों का होगा विकास

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के लोक निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य में सड़क अवसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य की कनेक्टिविटी को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ओडिशा में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों को सुदृढ़ और विस्तारित करने के लिए 29,830 करोड़ रुपये के परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृति (29,830 करोड़) भुवनेश्वर–पुरी (एनएच-16) को 8-लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर में उन्नत किया जाएगा। टांगी–पुइंताला–इच्छापुरम (ओडिशा–आंध्र सीमा) को 6 लेन में चौड़ा किया जाएगा। राउरकेला–बड़बिल–पारादीप (डुबुरी होकर) को 8-लेन औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। पाललहड़ा–पिटिरी (एनएच-149) को 4-लेन राजमार्ग में विस्तारित किया जाएगा। इस तरह से केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआइएफ) के अंतर्गत 1,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। मुख्य राज्य राजमार्ग स्वीकृति (13,069 करोड़ रुपये) इसमें बरपली–बलांगीर–केसिंगा–भवानीपटना मार्ग को 4 लेन में चौड़ा किया जाएगा। बलांगीर–नयागढ़ नई सड़क के निर्माण को मंजूरी मिली। बरहमपुर–कलासंधापुर को 4-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। मोहना–परलाखेमुंडी सड़क चौड़ीकरण को स्वीकृति मिली। एनएच-26 के अतिरिक्त चौड़ीकरण से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।