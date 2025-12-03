ओडिशा सरकार ने राशन कार्ड ई-केवाईसी की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई, 6.8 लाख मृत लाभार्थियों का पता चला

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने चल रहे राशन कार्डधारकों के ई-केवाईसी सत्यापन की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने बुधवार को विधानसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

ई-केवाईसी अभियान के दौरान अधिकारियों ने 6,83,995 मृत व्यक्तियों की पहचान की, जिनके नाम अब भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सक्रिय लाभार्थियों की सूची में दर्ज थे। यह खोज प्रणाली में दुरुपयोग और फर्जी दावों की गंभीरता को दर्शाती है।

यह निर्णय उन लाभार्थियों को अतिरिक्त समय देने के लिए लिया गया है, जिन्होंने अभी तक अनिवार्य प्रक्रिया पूरी नहीं की है। मंत्री के अनुसार, इस सत्यापन अभियान से कई बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं।

मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 33,128 अपात्र राशन कार्ड रद किए जा चुके हैं। जिलों में खुर्दा में सबसे अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए, जहां सत्यापन के दौरान 4,747 मामलों का पता चला।

इसके अलावा, पिछले वर्ष जून में शुरू हुए शुद्धिकरण अभियान के बाद से अब तक 15,33,153 नए आवेदन राशन कार्ड के लिए प्राप्त हुए हैं, जो बढ़ती जागरूकता और मांग दोनों को दर्शाता है।

अधिकारियों ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने, रिसाव रोकने और यह गारंटी देने के लिए आवश्यक है कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न केवल पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।

इस बीच, विभाग ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे अपने लाभ निलंबित होने से बचने के लिए बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी अवश्य पूरा करें।