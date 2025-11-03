ओडिशा पुलिस SI परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, विदेश भागने की थी तैयारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुलिस एसआई परीक्षा घोटाले के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।सिलिकॉन टेक के मालिक सुरेंद्र नायक को भुवनेश्वर के लुंबिनी बिहार से गिरफ्तार किया गया है। इधर, पुलिस एसआई घोटाला मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि से भी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है।रविवार को क्राइम ब्रांच ने शंकर और मुन्ना दोनों से आमने-सामने पूछताछ की, जिसमें घोटाले से जुड़े कई सवालों पर तगड़ी पूछताछ हुई।

रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश इस पूछताछ में क्राइम ब्रांच को कई अहम जानकारियां मिलने की सूचना है।अब संभावना है कि आज क्राइम ब्रांच टीम मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश कर सकती है।

गौरतलब है कि एसआई परीक्षा घोटाला के मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि को उत्तराखंड से गिरफ्तार करने के बाद कटक क्राइम ब्रांच मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। घोटाला होने की खबर सामने आने के बाद से ही शंकर पृष्टि फरार हो गया था।

विदेश भागने की थी तैयारी क्राइम ब्रांच टीम ने जब उसे पकड़ा तो वह देश छोड़कर भागने की फिराक में था।सूत्रों के मुताबिक, पिछले 10 दिनों से क्राइम ब्रांच के अधिकारी नेपाल में डेरा डाले हुए थे ताकि शंकर को गिरफ्तार किया जा सके।