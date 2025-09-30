Language
    ओडिशा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ‘अग्नि’ अभियान में 8 करोड़ रुपये से अधिक के पटाखे किए जब्त

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:17 AM (IST)

    ओडिशा पुलिस ने अग्नि अभियान के तहत 8 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध पटाखे जब्त किए। डीजीपी वाईबी खुरानिया के निर्देश पर 14 से 27 तारीख तक यह अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य आगामी त्योहारों को देखते हुए अवैध विस्फोटकों और पटाखों की बिक्री पर रोक लगाना था। इस दौरान 184 मामले दर्ज किए गए 133 लोग गिरफ्तार हुए और 45 नोटिस जारी किए गए।

    पुलिस ने पटाखा किया जब्त। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस ने अवैध पटाखा व्यापार पर नकेल कसते हुए ‘अग्नि’ अभियान के तहत 8 करोड़ रुपये से अधिक के पटाखे जब्त किए। यह अभियान राज्यभर में पिछले महीने की 14 तारीख से 27 तारीख तक चलाया गया।

    सूचना के अनुसार, डीजीपी वाईबी खुरानिया के निर्देश पर ओडिशा पुलिस ने 14 से 27 तारीख तक पूरे राज्य में अग्नि अभियान चलाया।

    यह अभियान आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अवैध विस्फोटकों, बिना अनुमति परिवहन और पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया।

    अभियान के दौरान पूरे राज्य में 184 मामले दर्ज किए गए, 133 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 45 नोटिस जारी किए गए। कुल मिलाकर 8,24,60,700 रुपये मूल्य के सामान जब्त किए गए।

    अग्नि अभियान से राज्य में अवैध पटाखा और विस्फोटक व्यापार पर लगाम लगी है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) संजय कुमार के प्रत्यक्ष निगरानी में की गई।

    राज्य पुलिस का यह प्रयास त्योहारी मौसम में जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

    यहां उल्लेखनीय है कि इस अभियान के दौरान राज्य के अनुगुल, केंदझर, गंजाम और बौद्ध जिलों में सबसे अधिक अवैध पटाखे और विस्फोटक जब्त किए गए।

    बौद्ध जिला: सबसे ज्यादा, करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य के पटाखे और विस्फोटक जब्त किए गए। यहां 10 मामले दर्ज हुए, 5 लोग गिरफ्तार हुए और 5 को नोटिस जारी किए गए।

    गंजाम जिला: लगभग 21,05,000 रुपये के पटाखे और विस्फोटक जब्त किए गए, 14 मामले दर्ज हुए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 10 लोगों को नोटिस जारी किए गए।

    केंदुझर जिला: लगभग 15,16,000 रुपये मूल्य के पटाखे और विस्फोटक जब्त हुए, 21 मामले दर्ज हुए और 21 लोग गिरफ्तार हुए।

    अनुगुल जिला: लगभग 1.50 करोड़ रुपये मूल्य के पटाखे और विस्फोटक जब्त किए गए, 17 मामले दर्ज हुए और 13 लोग गिरफ्तार हुए।