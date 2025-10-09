ओडिशा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, भाजपा नेता की हत्या के बाद बरहमपुर के अतिरिक्त एसपी का तबादला

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस प्रशासनिक स्तर पर गुरुवार को राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। बरहमपुर में भाजपा नेता तथा हाईकोर्ट के वकील पितबास पंडा की गोली मारकर हत्या घटना के बाद सरकार ने बरहमपुर के अतिरिक्त एसपी का तबादला कर दिया है।

बरहमपुर की अतिरिक्त एसपी सीमा स्वांई का तबादला कर उन्हें तालचेर में आइजीपी एनसीआर में अतिरिक्त एसपी के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं आलोक जेना को बरहमपुर के अतिरिक्त एसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कुल 19 ओपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।

अन्य प्रमुख बदलावों में, इंदुरेखा पाश्चिमकबाता को अतिरिक्त एसपी, आईयूसीएडब्ल्यू, ढेंकानाल के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि अमित कुमार पंडा को अतिरिक्त एसपी, आइयूसीएडब्ल्यू, बलांगीर के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

स्वास्तिक पंडा अब विजिलेंस ऑर्गनाइजेशन में

स्वास्तिक पंडा अब विजिलेंस ऑर्गनाइजेशन में सेवा देंगे, और सौरव ओता को स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर, भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया गया है।प्रभात कुमार बिस्वाल को आईयूसीएडब्ल्यू, केंद्रापड़ा भेजा गया है।

संजीव कुमार शतपथी को एसटीएफ विंग, भुवनेश्वर में तैनात किया गया है।इसी तरह, सस्मिता साहू, अश्विनी कुमार नायक और देवजीत भट्टाचार्य को विजिलेंस और डीआईबी यूनिट्स में स्थानांतरित किया गया है।

अन्य उल्लेखनीय तबादलों में, आकाश चंद्र साहू को बीपीएसपीए, भुवनेश्वर, हरप्रिया नायक को विजिलेंस, सत्यविकाश भुयां को डीआइबी, भद्रक और अंशुमान द्विवेदी को रायगड़ा में तैनात किया गया है।

स्नेहाशिष साहू अब केंदुझर में सेवा देंगे, जबकि प्रकाश जेम्स टोप्पो को डीआईजीपी, वेस्टर्न रेंज, राउरकेला में पोस्ट किया गया है।