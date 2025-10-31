Language
    ओडिशा पुलिस का बढ़ा मान, 17 पुलिसकर्मियों को 'केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025' सम्मान

    By Santosh Kumar PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:56 PM (IST)

    ओडिशा पुलिस के 17 अधिकारियों और कर्मचारियों को 'केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025' से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जांच और विशेष अभियानों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी और उनकी सेवा की सराहना की। यह पुरस्कार एसओजी के उन सदस्यों को भी दिया गया है जिन्होंने उग्रवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा पुलिस के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि 17 प्रतिष्ठित अधिकारियों और कार्मिकों को जांच और विशेष अभियानों में उनके असाधारण समर्पण, बहादुरी और व्यावसायिकता के लिए प्रतिष्ठित 'केन्द्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025' से सम्मानित किया गया है।

    पुरस्कार पाने वालों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) अनिल कुमार दास, इंस्पेक्टर हिमांशु भूषण स्वाईं और इंस्पेक्टर धबलेश्वर साहू को जांच के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उत्कृष्टता के लिए यह सम्मान दिया गया है। उनके परिश्रमी कार्य, दृढ़ता और न्याय को कायम रखने की प्रतिबद्धता ने पुलिस बल में उल्लेखनीय मानक स्थापित किए हैं।

    ओडिशा के पुलिस महानिदेशक ने सभी पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई दी तथा उनकी अथक सेवा, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण की सराहना की, जिससे राज्य पुलिस को लगातार सम्मान मिल रहा है। 

    विशिष्ट सेवा को मान्यता 

    यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नुआपाड़ा के पूर्व पुलिस अधीक्षक गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र, आईपीएस, जो वर्तमान में झारसुगुड़ा के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, के साथ-साथ विशेष अभियान समूह (एसओजी) के कई सदस्यों के असाधारण साहस और उग्रवाद से निपटने तथा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उनके वीरतापूर्ण प्रयासों को भी मान्यता देता है।

    एसओजी पुरस्कार विजेताओं में एसआई दीपक कुमार नायक, एसआई मनोज डुंगडुंग, हवलदार मिनिकेतन जुएद, हवलदार रवीन्द्र ओराओं, कमांडो भरत सेन, कमांडो प्रदीप कुमार, कमांडो धर्मेंद्र भोई, कमांडो हिमाल श्रेष्ठ, कमांडो गोविंद कार्की, कमांडो रितेश कुमार नेगी, कमांडो चितरंजन झंकार, कमांडो तनुजा धरुआ और कमांडो उधब नायक शामिल हैं।

    गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, जांच और विशेष अभियानों के क्षेत्र में असाधारण कौशल, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए देश भर के पुलिस अधिकारियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।