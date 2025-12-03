Odisha News: ओडिशा प्लस टू बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी, 40 दिनों के अंदर आएगा एग्जाम का रिजल्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (सीएचएसई) ने बुधवार को विज्ञान, वाणिज्य, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी स्ट्रीम्स के लिए वार्षिक प्लस टू परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है।

काउंसिल के अनुसार, सीएचएसई प्लस टू परीक्षा 2026 18 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगी।सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे शुरू होकर दोपहर 2 बजे समाप्त होंगी।

कुल 4,00,737 छात्र-छात्रा इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं। इनमें कला में 2,56,043 छात्र, वाणिज्य में 24,533 छात्र, विज्ञान में 1,14,238 छात्र-छात्रा तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 5,923 छात्र शामिल हैं।

प्लस टू परीक्षा राज्यभर के 1,350 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा केंद्रों की संख्या में हल्का बदलाव किया जा सकता है, यह जानकारी काउंसिल ने दी है।

एडमिट कार्ड अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, जबकि आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य 22 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच पूरे किए जाएंगे।

यदि कोई अभ्यर्थी किसी वाजिब कारण से पहले चरण (22.12.2025 से 31.12.2025) में आंतरिक/प्रोजेक्ट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसे 10 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 के बीच दूसरे चरण में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में निर्णय संबंधित हायर सेकेंडरी स्कूल (एचएसएस) के प्रिंसिपल द्वारा लिया जाएगा।