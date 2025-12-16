IPL Auction 2026 में एक भी ओड़िया खिलाड़ी को नहीं मिला मौका, घरेलू क्रिकेट में खराब प्रदर्शन बना बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। आईपीएल के मौजूदा सीजन की नीलामी में ओडिशा के क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। 200 से अधिक अनकैप्ड खिलाड़ियों के शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद इस बार नीलामी में एक भी ओड़िया खिलाड़ी को जगह नहीं मिल सकी।

बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंटों में ओडिशा टीम के लगातार खराब प्रदर्शन का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है, जिसके चलते राज्य के खिलाड़ी बड़े मंच से दूर होते जा रहे हैं। आईपीएल के इतिहास पर नजर डालें तो ओडिशा से गिने-चुने खिलाड़ियों को ही इस लीग से जुड़ने का मौका मिला। सबसे पहले हलधर दास, फिर विप्लब सामंतराय और उसके बाद शुभ्रांशु सेनापति को आईपीएल कैंप में शामिल होने का अवसर मिला था।

हलधर दास और विप्लब सामंतराय ने डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेला, जबकि शुभ्रांशु सेनापति दो-दो सीजन चेन्नई टीम के साथ रहने के बावजूद एक भी मैच खेलने का मौका नहीं पा सके। इसके बाद से ओड़िया खिलाड़ियों के लिए आईपीएल के दरवाजे लगभग बंद से नजर आ रहे हैं।

बीते कुछ वर्षों में स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। न तो कोई ओड़िया खिलाड़ी नीलामी में बिक रहा है और न ही नीलामी की सूची तक में जगह बना पा रहा है। घरेलू क्रिकेट में कमजोर प्रदर्शन और दीर्घकालिक योजना के अभाव को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है।

हाल के घरेलू सत्र में भी ओडिशा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम स्तर पर हो या व्यक्तिगत प्रदर्शन में, कोई भी खिलाड़ी प्रभाव नहीं छोड़ सका। इस वर्ष सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी ओडिशा टीम सुपर लीग चरण के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही।