    ओडिशा में 7 लाख से ज्यादा पेंशन आवेदन लंबित, मधु बाबू योजना में सबसे अधिक 7.11 लाख फंसे

    By SHESH NATH RAIEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:02 PM (IST)

    मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ही 7,11,123 आवेदन लंबित हैं, जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के तहत 17,606 आवेदन मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं। 

    ओडिशा में भत्तों की मंजूरी का इंतजार कर रहे लाभार्थी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गोंड ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में जानकारी दी कि ओडिशा में वर्तमान में सात लाख से अधिक लाभार्थी विभिन्न भत्तों की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

    केवल मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ही 7,11,123 आवेदन लंबित हैं, जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के तहत 17,606 आवेदन मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं।वर्तमान में राज्य में 56,18,000 लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत भत्ते मिल रहे हैं।लयह जानकारी मंत्री ने विधानसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

    इस वर्ष जनवरी में, ओडिशा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन भत्ते में वृद्धि की थी।नए निर्णय के अनुसार, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, तथा 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन भत्ता बढ़ाया गया।

    दिशानिर्देशों के अनुसार, इन श्रेणियों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर प्रति माह 3,500 रुपये कर दिया गया है। पहले यह राशि 1,200 रुपये प्रतिमाह थी।इसके पहले, ओडिशा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की थी, जो देश की स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने की पहल थी।