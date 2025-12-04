ओडिशा में धान खरीद पर सरकार का बड़ा कदम, मंत्रियों को दी गई मंडी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में मंडी-सम्बंधित जिम्मेदारियां संबंधित मंत्रियों को सौंपी हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्री पात्र ने विधानसभा को बताया कि खरीद प्रक्रिया के दौरान बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिस्तरीय स्तर की एक समिति गठित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही, जिले के कलेक्टर प्रत्येक मंडी के लिए एक-एक अधिकारी तैनात करेंगे, जो सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे और किसी भी समस्या की रिपोर्ट करेंगे। मंत्री ने कहा कि ये अधिकारी नियमित रूप से अपनी रिपोर्टें जिला कलेक्टर को सौंपेंगे, जिससे करीबी निगरानी और समय पर हस्तक्षेप संभव हो सकेगा।

संबलपुर जिले में खरीफ धान खरीद 29 नवंबर को शुरू हुई थी, लेकिन मिलरों के सहयोग न करने के कारण तुरंत रोक दी गई। मंडियों के खुलने के बावजूद मिलर स्टॉक उठाने में आगे नहीं आए, जिसके कारण किसान अपनी उपज लेकर मिलों में प्रवेश नहीं कर सके। किसान संगठनों ने सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की, क्योंकि धान से लदी गाड़ियों को मिलों के बाहर रोक दिया गया था और किसानों ने रात में विरोध प्रदर्शन किया।



यह गतिरोध तब उत्पन्न हुआ जब ओडिशा मिलर्स एसोसिएशन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनकी मांगों पर कार्रवाई होने तक वे अनुबंधों का नवीनीकरण, सुरक्षा जमा राशि जमा करना या खरीद प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे।