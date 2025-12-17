ओडिशा में ‘ऑपरेशन धरपकड़’ से माफिया में हड़कंप: अवैध बालू तस्करी के 134 मामले, 14 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में अवैध बालू, मोरम व गिट्टी (मांकड़ा पत्थर) माफिया तथा गैरकानूनी गो-तस्करी के खिलाफ ओडिशा पुलिस ने सख्त अभियान छेड़ दिया है। बीते कुछ दिनों से चल रहे ‘ऑपरेशन धरपकड़’ के तहत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से माफिया में हड़कंप मच गया है।

अभियान के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर बालू ढोने वाले ट्रैक्टर, ट्रक, टिपर और हाइवा जब्त किए गए हैं। अब तक अवैध लघु खनिज पदार्थों की ढुलाई के मामलों में 134 केस दर्ज किए गए हैं और 163 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। कार्रवाई में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 92 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

जिलावार कार्रवाई की बात करें तो मयूरभंज में 39 मामले दर्ज कर 45 वाहन, बालेश्वर में 32 मामले व 67 वाहन, भद्रक में 18 मामले व 18 वाहन तथा गंजाम में 33 मामले दर्ज कर 33 वाहन जब्त किए गए हैं।

वहीं, अवैध गो-तस्करी के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में 23 केस दर्ज कर 31 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया के निर्देश पर असामाजिक तत्वों और संगठित अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।