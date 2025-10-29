Odisha News: दिनदहाड़े गांधी चौक पर 20 लाख रुपए की लूट, कार का शीशा तोड़कर बैग लेकर भागे लुटेरे

संवाद सहयोगी, संबलपुर। बुधवार के अपरान्ह, बरगढ़ शहर के गांधी चौक में एक कार का शीशा तोड़कर नकद 20 लाख रूपए लूट का रिपोर्ट संबद्ध बरगढ़ टाउन थाना में दर्ज कराया गया है। पुलिस रिपोर्ट को दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल शुरु कर दी है। गांधी चौक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच भी की जा रही है। दिनदहाड़े कार से 20 लाख रूपए लूट की यह घटना अपरान्ह करीब ढाई बजे हुई।

बताया गया है कि बरगढ़ शहर के तलीपाड़ा स्थित समलेश्वरी मंदिर के निकट रहने वाला सुबोधचंद्र दाश बुफ्वर के अपरान्ह बरगढ़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा से 15 लाख रूपए और पुराने हॉस्पिटल रोड़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक के बाजार शाखा से 5 लाख रूपए निकाले।

रूपए लेकर वापस लौटने के दौरान उन्होंने अपनी कार को गांधी चाैक के पास एक होटल के सामने खड़ी करके खाना खाने गए थे। इसी दौरान किसी ने उनकी कार के ड्राइवर साइड का शीशा तोड़कर अंदर रखे 20 लाख रुपए पार कर दिए।

सुबोध के अनुसार, जब वह होटल में खाना खा रहे थे तभी किसी ने आकर बताया कि उनकी कार का शीशा किसी ने तोड़ दिया है। जब वह कार के पास पहुंचे तब कार के अंदर रखे रूपए से भर्ती बैग गायब पाया। उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि लुटेरे शायद बैंक से उनका पीछा कर रहे थे और मौका पाकर रूपए पार कर दिया।