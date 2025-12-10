Language
    ओडिशा में 3 गुना बढ़ी विधायकों की सैलरी: अब हर महीने मिलेंगे 3.45 लाख रुपये, पेंशन बढ़ाने का भी प्रावधान

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:22 AM (IST)

    ओडिशा सरकार ने विधायकों के वेतन (Odisha MLAs Salary) में तीन गुना वृद्धि की है, जिसके बाद अब उन्हें हर महीने 3.45 लाख रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही, विधा ...और पढ़ें

    ओडिशा विधानसभा। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा में विधायकों की सैलरी तीन गुना बढ़ गई है। अब उन्हें हर महीने 3.45 लाख रुपये मिलेंगे। अभी तक उनकी सैलरी 1.11 लाख रुपये थी।

    मंगलवार को ओडिशा विधानसभा ने एकमत से इस बिल पर मुहर लगा दी है। जिसके बाद ओडिशा के विधायक देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले विधायकों में से एक होंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मुकेश महालिंग ने कहा कि बढ़ी हुई सैलरी जून 2024 से लागू होगी, जब 17वीं असेंबली बनी थी।

    मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और पूर्व विधायकों की सैलरी में भी लगभग तीन गुना बढ़ोतरी की गई। बिलों में एक प्रावधान यह भी है कि किसी भी मौजूदा MLA की मौत होने पर उसके परिवार को 25 लाख रुपये की मदद दी जाएगी, साथ ही हर पांच साल में सैलरी, भत्ते और पेंशन बढ़ाने का भी प्रावधान है।

    मंत्री ने कहा कि पास किए गए बिलों में से एक नए बिल की ज़रूरत के बिना ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसी बढ़ोतरी की भी इजाज़त देता है। अभी, ओडिशा असेंबली के एक आम विधायक को सैलरी, भत्ते और दूसरे फाइनेंशियल फायदे मिलाकर लगभग 1.11 लाख रुपये का महीने का पैकेज मिलता है। अब, पैकेज 3,45,000 रुपये होगा।

    यह बढ़ोतरी MLA के लिए लगभग 3.10 गुना है, जिसकी मांग सदस्य 2007 से कर रहे हैं। सभी सदस्यों ने MLA और पूर्व MLA की सैलरी और पेंशन बढ़ाने वाले चार बिलों को मंज़ूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

    सैलरी में ये भत्ते होंगे शामिल

    बिल के प्रोविज़न के अनुसार, MLA की सैलरी 90,000 रुपये होगी, साथ ही उन्हें 75,000 रुपये का चुनाव क्षेत्र/सेक्रेटेरियल अलाउंस, 50,000 रुपये का कन्वेयंस अलाउंस, 10,000 रुपये किताबों, जर्नल्स और पीरियोडिकल्स अलाउंस, 20,000 रुपये बिजली अलाउंस, 50,000 रुपये फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस, 35,000 रुपये मेडिकल अलाउंस और 15,000 रुपये टेलीफोन अलाउंस भी मिलेगा।

    इसी तरह, एक एक्स-MLA को पेंशन के तौर पर 1.17 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें 80,000 रुपये पेंशन, 25,000 रुपये मेडिकल अलाउंस और 12,500 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस शामिल हैं। नए प्रोविज़न के मुताबिक, हर टर्म के लिए एक MLA को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे।

    मुख्यमंत्री की सैलरी सबसे ज्यादा

    पास हुए बिल के मुताबिक, मुख्यमंत्री को हर महीने 3,74,000 रुपये मिलेंगे, जबकि असेंबली स्पीकर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 3,68,000 रुपये, डिप्टी स्पीकर और राज्य मंत्री को 3,56,000 रुपये मिलेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष के नेता को हर महीने 3,62,000 रुपये मिलेंगे।

    सरकार के चीफ व्हिप और उनके डिप्टी को हर महीने क्रम से 3,62,000 रुपये और 3,50,000 रुपये मिलेंगे। सभी पार्टियों के सदस्यों ने चार बिलों का समर्थन किया।

    ओडिशा विधानसभा सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) बिल 2025, स्पीकर का वेतन और भत्ते (संशोधन) बिल 2025, डिप्टी स्पीकर का वेतन और भत्ते (संशोधन) बिल 2025 और मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) बिल 2025।

    विधायकों ने एकमत से कहा कि मौजूदा ज़िम्मेदारियों और आर्थिक हकीकतों के साथ मुआवजे को जोड़ने के लिए यह बदलाव समय की जरूरत थी। विपक्ष की चीफ व्हिप और पूर्व स्पीकर प्रमिला मलिक ने कहा, "पेंशन में बढ़ोतरी से खास तौर पर उन पुराने विधायकों को मदद मिलेगी, जो बूढ़े और बीमार हैं।"

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ