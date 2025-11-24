Odisha News: MLA की गाड़ी की टक्कर में दो गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हुए विधायक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मयूरभंज जिले में रविवार शाम सारसकणा विधायक भादव हांसदा की गाड़ी से हुए हादसे के बाद तनाव की स्थिति बन गई। विधायक की स्कॉर्पियो (OD05AK-7493) ने लूना सवार दो ग्रामीणों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बदले विधायक मौके से फरार हो गए। इससे आक्रोशित लोगों ने उदला–बारीपदा राज्य राजमार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना शाम करीब 5 बजे टांगणा चौक के पास हुई। जानकारी के अनुसार, उदला की ओर जा रहे विधायक की गाड़ी बासिपिठा के निकट अनियंत्रित हो गई और लूना से जा रहे संन्यासी सिंह (55) और मिचु सिंह (60) को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन पेड़ में फंस गया।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद विधायक, उनका पीएसओ और चालक गाड़ी वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों ग्रामीणों को तत्काल बारीपदा अस्पताल पहुंचाया गया। विधायक के घटनास्थल से भागने की जानकारी फैलते ही लोगों में आक्रोश बढ़ गया और ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर खुंटा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई।काफी देर की मशक्कत के बाद स्थिति तब नियंत्रित हुई जब लोगों को बताया गया कि विधायक दोनों घायलों के इलाज का पूरा खर्च वहन करेंगे। हालांकि, मामले पर प्रतिक्रिया जानने के लिए विधायक से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली।