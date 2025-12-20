'बुआ बनकर रहे आंध्र प्रदेश, मां बनने की कोशिश न करे', सीमा विवाद पर ओडिशा के मंत्री का कड़ा संदेश
ओडिशा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आंध्र प्रदेश को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कोटिया, ओडिशा का अविभाज्य हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आंध्र प्रदेश को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कोटिया, ओडिशा का अविभाज्य हिस्सा है और पड़ोसी राज्य को इस क्षेत्र पर किसी भी तरह का दावा करने या हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।
कोटिया पंचायत के दौरे के दौरान मंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री पुजारी ने आंध्र प्रदेश पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणी की और कहा कि यह मुगल काल नहीं है, जब राज्य एक-दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने की होड़ में रहते थे।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सभी नागरिक भारतीय हैं और सवाल उठाया कि आंध्र प्रदेश अपने क्षेत्रों में सेवाएं बेहतर करने के बजाय कोटिया में दखल देने की कोशिश क्यों कर रहा है? कड़े शब्दों में उदाहरण देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश को “बुआ की तरह” रहना चाहिए और कभी भी कोटिया में “मां” बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
ओडिशा सरकार के रुख को दोहराते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कोटिया ओडिशा का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है तथा किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुजारी ने कहा कि यह मुगल काल नहीं है, जहां राज्य एक-दूसरे के इलाके जीतने की कोशिश करते थे।
उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय हैं। आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र की मां बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसे बुआ बनकर रहना चाहिए और राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए।
इस अवसर पर मंत्री ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और सीमावर्ती गांवों में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।उन्होंने निवासियों को आश्वस्त किया कि ओडिशा सरकार कोटिया क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दौरे में कोटपाड़, पोट्टांगी और कोरापुट के विधायक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे, जो संवेदनशील सीमा क्षेत्र पर सरकार के विशेष फोकस को दर्शाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।