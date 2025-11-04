ओडिशा के युवक का सूडान में RSF ने किया अपहरण, परिवार ने राज्य सरकार से लगाई मदद की गुहार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। जगतनसिंहपुर जिले के आदर्श बेहेरा के माता-पिता ने राज्य सरकार से उनके सुरक्षित बचाव के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। बताया जा रहा है कि आदर्श को सूडान के अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) ने बंधक बना लिया है।

आदर्श की पत्नी सुष्मिता बेहेरा के अनुसार, सशस्त्र विद्रोहियों ने उनके पति का अपहरण कर लिया और उनका मोबाइल फोन व निजी सामान छीन लिया।अपहरण से पहले आदर्श ने अपनी पत्नी को एक ऑडियो संदेश भेजा था, जिसमें कहा था कि अगर राज्य और केंद्र सरकार दोनों हस्तक्षेप करें तो अपहर्ता उन्हें छोड़ सकते हैं। सुष्मिता ने ओडिशा सरकार से अपने पति की रिहाई के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है।

आठ दिनों से नहीं हुआ कोई संपर्क आदर्श के पिता क्षेत्रबासी बेहेरा अपने बेटे के अपहरण की खबर सुनकर फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि पिछले आठ दिनों से उनका अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हुआ है।उन्होंने अधिकारियों से अपने बेटे की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई।

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित आदर्श बेहेरा तिर्तोल थाना क्षेत्र के कोटाकाना गांव के निवासी हैं और पिछले तीन वर्षों से सूडान में काम कर रहे थे। वर्ष 2022 से वे एक प्लास्टिक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। उन्हें बंदूक की नोक पर अल-फाशिर नामक स्थान से अगवा किया गया, जो सूडान की राजधानी खार्तूम से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि आरएसएफ के विद्रोही उन्हें नियाला में बंधक बनाए हुए हैं।