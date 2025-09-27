Language
    पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप, ओडिशा में पति गिरफ्तार; मोबाइल से मिले सबूत

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:35 AM (IST)

    ओडिशा के बलांगीर जिले में पुलिस ने अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में जीतेन्द्र टांडी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जीतेन्द्र और उसकी पत्नी के बीच प्रेम विवाह हुआ था लेकिन बाद में उनके संबंध खराब हो गए। महिला ने आरोप लगाया कि जीतेन्द्र ने उसके निजी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए जिससे उसे मानसिक पीड़ा हुई।।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बलांगीर ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने एक व्यक्ति को अपनी ही पत्नी का अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

    आरोपी की पहचान गुरजिभाटा गांव (थाना- तुरेकेला) निवासी जीतेन्द्र टांडी के रूप में हुई है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, जीतेन्द्र ने कुछ वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। शुरुआती दिनों में दंपती का रिश्ता ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे उनके बीच विवाद बढ़ने लगे। लगातार झगड़ों के कारण दोनों अलग रहने लगे और पिछले कई महीनों से उनका अलगाव चल रहा था।

    महिला ने आरोप लगाया कि अलग होने के बाद भी जीतेन्द्र उसे अक्सर धमकाता रहता था। हाल ही में उसने उसके निजी और अश्लील वीडियो विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर दिए, जिससे महिला को गहरी मानसिक पीड़ा और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा।

    इसके बाद पीड़िता ने तुरेकेला थाना में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और न्याय की मांग की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

    कांताबांजी एसडीपीओ लक्ष्मी नारायण मरांडी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 जून 2024 को दोनों के बीच वीडियो कॉल हुआ था।

    उसी दौरान आरोपी ने उनके अंतरंग पलों को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। आरोपी जीतेन्द्र को गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा गया है। जमानत न मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया है।