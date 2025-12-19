Language
    हैदराबाद निवेशक सम्मेलन में ओडिशा की बड़ी छलांग, 38700 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव, रोजगार की संभावना बढ़ी

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:01 AM (IST)

    ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित हैदराबाद निवेशक सम्मेलन में राज्य को उद्योग जगत से अच्छा समर्थन मिला। पहले दिन ही ओडिशा को 38,700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

    हैदराबाद निवेशक सम्मेलन में सीएम माझी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित हैदराबाद निवेशक सम्मेलन में राज्य को उद्योग जगत से जबरदस्त समर्थन मिला है। दो दिवसीय रोड शो के पहले दिन ही ओडिशा को 38,700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 20,200 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

    यह उच्चस्तरीय निवेश संवाद कार्यक्रम राज्य की औद्योगिक क्षमताओं को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने तथा उद्योग साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

    मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से की सीधी बातचीत

    सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट और कैपिटल इक्विपमेंट जैसे क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं। इन बैठकों में ओडिशा में नए निवेश और औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

    15 जी-टू-बी बैठकें, 19,500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव

    कार्यक्रम के दौरान 15 गवर्नमेंट-टू-बिजनेस (जी2बी) बैठकें आयोजित की गईं। इनमें इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स (रेयर अर्थ प्रोसेसिंग), एबीआई शोवाटेक प्राइवेट लिमिटेड (रक्षा उत्पादन) और मारुति जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल रहीं। इन बैठकों से करीब 19,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए, जिनसे लगभग 7,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

    7 एमओयू पर हस्ताक्षर, 12,700 नौकरियां

    निवेशकों के भरोसे को और मजबूत करते हुए पहले दिन 7 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इनसे करीब 19,200 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 12,700 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह सभी बैठकें उद्योग एवं कौशल विकास तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री संपद चंद्र स्वाईं और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुईं।

    फार्मा सेक्टर पर विशेष फोकस

    सम्मेलन के दौरान फार्मास्यूटिकल उद्योग के साथ एक सेक्टरल राउंडटेबल बैठक भी हुई। ओडिशा फार्मा समिट 2025 के बाद इस क्षेत्र में निरंतर निवेश रुचि देखने को मिली है। बैठक में नई फार्मास्यूटिकल नीति और प्रस्तावित फार्मा व मेडिकल डिवाइस पार्कों से राज्य के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की गई।

    निवेशकों का भरोसा बढ़ा : मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी ओडिशा के औद्योगिक रोडमैप पर बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। राज्य सरकार नीति की स्पष्टता, त्वरित निर्णय और भविष्य के अनुरूप औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे नवाचार, रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा मिल सके।