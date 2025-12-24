Language
    'हिंदू लड़कियों को फंसाता था सैजुद्दीन, मुस्लिम संगठनों से मिलता था 10 लाख का इनाम', पत्नी फरीदा ने खोले राज 

    By SHESH NATH RAIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:55 AM (IST)

    ओडिशा के भुवनेश्वर में सैजुद्दीन नामक एक व्यक्ति पर हिंदू लड़कियों को फंसाने का आरोप है। उसकी पत्नी फरीदा ने खुलासा किया कि उसे मुस्लिम संगठनों से 10 ...और पढ़ें

    ओडिशा में लव जिहाद। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक प्लान किए गए 'लव जिहाद' से जुड़ा एक मामला सामने आया है। आरोप लगे हैं कि एक शादीशुदा मुस्लिम आदमी ने खुद को कुंवारा बताया, हिंदू महिलाओं को रोमांटिक रिश्तों में फंसाया और बाद में उनसे शादी कर ली। अब तक उस पर दो हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप है।

    यह भी आरोप है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, कुछ मुस्लिम संगठनों ने एक हिंदू महिला से शादी करने के लिए प्रति शादी 10 लाख रुपये की फाइनेंशियल मदद दी। ये आरोप एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर लगाए हैं, जिसके बाद केंद्रपड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

    शिकायतकर्ता की पहचान फरीदा खातून के रूप में हुई है, जो केंद्रपड़ा सदर पुलिस स्टेशन इलाके की रहने वाली है। उसने अपने पति सैजुद्दीन खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने उसके आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

    कई शादियां कर चुका है आरोपी

    केंद्रपड़ा शहर के नसदीपुर इलाके में रहने वाली फरीदा खातून ने पुलिस सुपरिटेंडेंट को दिए अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने 2020 में सदर पुलिस स्टेशन के तहत जामधर गांव के सैजुद्दीन खान से शादी की थी। इस कपल का एक बच्चा भी है। फरीदा के अनुसार, बच्चे के जन्म के लगभग दो साल बाद सैजुद्दीन उसे छोड़कर चला गया।

    फरीदा ने आरोप लगाया कि उसे छोड़ने के बाद उसके पति ने एक हिंदू महिला को प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। लगभग एक साल बाद, उसने एक और मुस्लिम महिला से शादी कर ली।

    हाल ही में, लगभग एक महीने पहले, उसने एक और हिंदू महिला को अपने जाल में फंसाया और उससे भी शादी कर ली। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सैजुद्दीन इन महिलाओं को धोखा देने के लिए बार-बार खुद को कुंवारा बताता था।

    शिकायत के अनुसार, फरीदा खातून ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम संगठन हिंदू समुदाय की महिलाओं से शादी करने के लिए प्रति शादी 10 लाख रुपए देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति को दो हिंदू महिलाओं से शादी करने के बाद कुल 20 लाख रुपए मिले। इन आरोपों की फिलहाल जांच चल रही है।

    पैसे मिलने के बाद लड़कियों को छोड़ा

    फरीदा ने आगे आरोप लगाया कि शादीशुदा होने के बावजूद, सैजुद्दीन खुद को कुंवारा बताता रहा, भोली-भाली हिंदू महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और बाद में उन्हें शादी के लिए मजबूर किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पैसे मिलने के बाद उसने इन महिलाओं को छोड़ दिया।

    मामले में तब नया मोड़ आया जब नागपुरा इलाके की एक महिला के पिता, जिसे आरोपी कथित तौर पर हैदराबाद ले गया था, ने भी केंद्रपड़ा के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और शिकायत की। उन्होंने सैजुद्दीन पर अपनी बेटी को गुमराह करने, उससे शादी करने और उसे भगा ले जाने का आरोप लगाया।

    जांच में जुटी पुलिस 

    केंद्रपड़ा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कटारिया ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तथ्यों की पुष्टि के बाद कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

    इस बीच, इस घटना से केंद्रपड़ा ज़िले में लोगों में गुस्सा फैल गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाली मुस्लिम महिला द्वारा किए गए चौंकाने वाले खुलासों पर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है, और ज़ोर दिया है कि पुलिस प्रशासन को इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए।

    उनका दावा है कि ज़िले में 'लव जिहाद' के मामलों की बार-बार रिपोर्टें आई हैं, जहां मुस्लिम युवक खुद को हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों को प्रेम संबंधों में फंसाते हैं, और आखिर में शादी कर लेते हैं।

    इसके अलावा, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यह गतिविधि एक व्यवस्थित तरीके से की जा रही है, जिसमें कुछ मुस्लिम संगठनों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। वे कथित तौर पर शामिल संगठनों की पहचान के लिए जांच की मांग कर रहे हैं और ओडिशा सरकार से उत्तर प्रदेश और असम में लागू कानूनों की तरह लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू करने का आग्रह कर रहे हैं।