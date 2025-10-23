Odisha News: फर्जी नौकरी भर्ती रैकेट का पर्दाफाश; 2 हजार लोगों से ठगे 2 करोड़ रुपए, दो आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, संबलपुर। स्थानीय बुर्ला पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम ओडिशा के संबलपुर, बरगढ़, बऊद और सोनपुर जिलों में सक्रिय फर्जी नौकरी भर्ती रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों संबलपुर जिला खेतराजपुर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार इलाके के 32 वर्षीय राहुल उर्फ सम्राट राय और बुर्ला थाना अंतर्गत सतुपाली की 34 वर्षीय पदमावती उर्फ पदमालय तांडी को गिरफ्तार किया है। इनदोनों पर करीब 2000 लोगों से करीब दो करोड़ रूपए की ठगी करने का आरोप है।

इसे लेकर गुरुवार के अपरान्ह, संबलपुर जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश भामू ने बताया कि स्थानीय बुर्ला थाना अंतर्गत कर्डोला गांव के एक शिकायतकर्ता पदमलोचन गर्डिया इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस दो फर्जी नौकरी भर्ती रैकेट के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने "आरमैक्स प्राइवेट लिमिटेड” नामक एक फर्जी कंपनी बनाकर संबलपुर महानगर निगम के नाम पर झाड़ू-पोछा और सफाई कार्य के लिए भर्ती का झांसा देकर ठगी करते थे।

वे विभिन्न इलाकों में मीटिंग आयोजित कर लोगों से 12 हजार रुपए प्रति व्यक्ति वसूली करते थे और दैनिक 400 रूपए वेतन पर नौकरी का वादा करते थे। भीड़ जमा करने के लिए लोगों के बीच रूपए भी बांटते थे। नौकरी पाने कि खातिर हजारों लोगों ने उन्हें रुपए दिए।

जब लोगों ने नियुक्तिपत्र और अन्य दस्तावेज मांगे तो आरोपितों ने बहाने बनाए और टालमटोल करते रहे। बाद में शिकायतकर्ता पदमलोचन ने संबलपुर महानगर निगम से पूछताछ की तो पता चला वे महानगर निगम और आरमैक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच ऐसी नौकरियों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है या कोई अनुमति दी गई है।