ओडिशा के जेल से फरार हुए बिहार के दो कुख्यात अपराधी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

ओडिशा की चौद्वार जेल से बिहार के दो कुख्यात अपराधी फरार हो गए। ये दोनों कैदी शुभम साहनी और मधुकांत सिंह दशहरा उत्सव के दौरान सेल की ग्रिल काटकर भाग गए। वे जाजपुर जिले में एक ज्वेलरी शॉप डकैती में गिरफ्तार हुए थे जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। जेल प्रशासन घटना की जांच कर रहा है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के सुरक्षित कारागार में से एक माने जाने वाली कटक चौद्वार जेल से बिहार के दो कुख्यात अपराधी फरार हो गए हैं। इन दोनों कैदियों का परिचय बिहार प्रदेश बेगूसराय जिले का शुभम साहनी तथा सारण जिला रामपुर गांव का मधुकांत सिंह है।

जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात को प्रदेश में दशहरा का उत्सव चल रहा था।जेल वार्डर इस दौरान छुट्टी पर थे, ऐसे में मौके का फायदा उठाकर अपने सेल की ग्रिल को काटकर ये दोनों जेल की दीवार फांद गए और फिर वहां से फरार हो गए।

ज्वेलरी शॉप की डकैती में गिरफ्तार घटना रात करीबन 1 बजे की बतायी जा रही है। जेल प्रशासन ने बताया कि फरार होने की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैदी अपने सेल को कैसे तोड़ पाए और क्या उन्हें किसी बाहरी मदद मिली थी।

गौरतलब है कि ये दोनों कैदी 4 जनवरी को जाजपुर जिले के पाणीकोइली स्थित पंडा ज्वेलरी शॉप की हाई-प्रोफाइल डकैती के मामले में गिरफ्तार हुए थे।उस दौरान आरोपियों ने दुकान में फायरिंग की थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।स्थानीय लोगों ने समय रहते हस्तक्षेप कर उन्हें काबू में कर पुलिस के हवाले किया था।

पहले भी फरार हो चुके हैं कैदी यहां उल्लेखनीय है कि चौद्वार जेल से कैदियों के फरार होने का यह पहला मामला नहीं है।इससे पहले भी कई कैदी इलाज के दौरान फरार हो चुके हैं और कुछ मामलों में आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं।