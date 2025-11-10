Language
    Delhi Blast: ओडिशा में हाई अलर्ट, जगन्नाथ पुरी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा; समुद्र तट पर विशेष निगरानी

    By SANTOSH KUMAR PANDEYEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:27 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुरी, हीराकुंड जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगन्नाथ मंदिर और समुद्र तट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है।

    दिल्ली धमाके के बाद ओडिशा में हाई अलर्ट। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद ओडिशा में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं।

    राज्य सरकार ने सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा घेरा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। पुरी, हीराकुंड, चिलिका, धौली और भुवनेश्वर के प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

    पुरी में कड़ा पहरा, मंदिर क्षेत्र में कमांडो तैनात

    पुरी में जगन्नाथ मंदिर और समुद्र तट क्षेत्र को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। मंदिर के चारों द्वारों, बड़ा दांड ( ग्रैंड रोड), बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है।

    जिले के एसपी प्रतीक सिंह ने बताया कि सुरक्षा के सभी इंतजाम दुरुस्त किए गए हैं। मंदिर परिसर, होटल और ठहराव स्थलों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की गई है।

    पुरी पुलिस की विशेष कमांडो यूनिट को श्रीमंदिर और समुद्र तट पर तैनात किया गया है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है।

    हीराकुड बांध क्षेत्र में भी बढ़ाई गई निगरानी

    साम्बलपुर के हीराकुंड बांध को सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के सबसे संवेदनशील स्थलों में शामिल किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने यहां गश्त बढ़ा दी है। बांध क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही सीमित की गई है और सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए बांध क्षेत्र की निगरानी तेज कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं।

    राज्यव्यापी अलर्ट और त्वरित कार्रवाई

    राज्य के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और एसपी को विशेष दिशा-निर्देश भेजे हैं। रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाले बाजारों में रैंडम चेकिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली की जांच कर उन्हें अपग्रेड किया गया है।

    सूत्रों के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों ने संवेदनशील जिलों पुरी, गंजाम, कटक, संबलपुर, मयूरभंज और बालेश्वर में सतर्कता और बढ़ाने का सुझाव दिया है।

    जनता से अपील

    पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु, बैग या व्यक्ति की सूचना तुरंत 100 या 112 नंबर पर दें। अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर असत्य सूचनाएं साझा न करने की भी सलाह दी गई है।

    मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक

    मुख्यमंत्री मोहन मझी ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात की समीक्षा की और कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी परिस्थिति में राज्य की शांति-व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी।

    लाल किला विस्फोट के बाद पूरे देश में सतर्कता का माहौल है। ओडिशा सरकार का त्वरित कदम सराहनीय है। समय रहते उठाए गए सुरक्षा उपाय किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।