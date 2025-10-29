Language
    Odisha News: GST अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों धराए, विजिलेंस की टीम ने जब्त किए 12 हजार रुपए

    By Radheshyam VermaEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:12 PM (IST)

    ओडिशा में विजिलेंस टीम ने एक GST अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिकारी के पास से 12 हजार रुपये जब्त किए गए हैं। विजिलेंस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और अधिकारी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है।

     विजिलेंस की गिरफ्त में उमाकांत महाकुर

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। भ्रष्टाचार निवारण सप्ताह पालन के चौबीस घंटे भी नहीं बीते थे कि बलांगीर जिला के टिटिलागढ़ शहर के सीटी एंड जीएसटी असेस्टमेंट यूनिट के सहायक अधिकारी उमाकांत महाकुर को, विजिलेंस की टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया।

    विजिलेंस के सूत्र के अनुसार, टिटिलागढ़ के एक व्यापारी रमेश बस्तिया से 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते समय सहायक सीटी एंड जीएसटी अधिकारी उमाकांत महाकुर को रंगेहाथ दबोचा गया। उमाकांत के पास से रासायनिक लेप लगे रिश्वत के 12 हजार रुपए भी जब्त किए गए।

    संबलपुर मंडल विजिलेंस समेत बलांगीर और सोनपुर विजिलेंस यूनिट के 10 अधिकारियों की टीम टिटिलागढ़ स्थित सीटी एंड जीएसटी कार्यालय, उमाकांत की पत्नी, जो सोनपुर जिला के पटाभाड़ी में शिक्षिका है के सरकारी आवास, बलांगीर के गांधीनगर पाड़ा आवास में भी सर्च कर रही थी।

    बताया गया है कि टिटिलागढ़ के एक व्यापारी रमेश बस्तिया को पिछले करीब तीन वर्षों से नहीं चुकाए गए साढ़े सात हजार रूपए के प्रोफेशनल टैक्स, जुर्माना और सूद मिलाकर कुल 23 हजार 600 रूपए भुगतान करने का नोटिस जारी किया गया था।

    इस नोटिस के मिलने के बाद व्यापारी रमेश ने सहायक सीटी एंड जीएसटी अधिकारी उमाकांत से मुलाक़ात की और केवल टैक्स राशि साढ़े सात हजार रूपए ग्रहण करने का निवेदन किया, लेकिन उमाकांत ने केवल टैक्स राशि लेने से साफ इनकार कर दिया।

    उसने व्यापारी रमेश से जुर्माना और सूद की राशि माफ करने के बदले 12 हजार रूपए रिश्वत की मांग की। इसी के बाद व्यापारी रमेश ने इसकी शिकायत विजिलेंस से कर दी।

    इस शिकायत के आधार पर, विजिलेंस की टीम ने योजना बनाकर शिकायतकर्ता व्यापारी रमेश को बुधवार के औचक रिश्वत के रूपए देकर भेजा और फिर औचक छापेमारी कर सहायक सीटी एंड जीएसटी अधिकारी उमाकांत महाकुर को रिश्वत वसूलते समय रंगेहाथ दबोचा।