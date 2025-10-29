Odisha News: GST अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों धराए, विजिलेंस की टीम ने जब्त किए 12 हजार रुपए

संवाद सहयोगी, संबलपुर। भ्रष्टाचार निवारण सप्ताह पालन के चौबीस घंटे भी नहीं बीते थे कि बलांगीर जिला के टिटिलागढ़ शहर के सीटी एंड जीएसटी असेस्टमेंट यूनिट के सहायक अधिकारी उमाकांत महाकुर को, विजिलेंस की टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया।

विजिलेंस के सूत्र के अनुसार, टिटिलागढ़ के एक व्यापारी रमेश बस्तिया से 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते समय सहायक सीटी एंड जीएसटी अधिकारी उमाकांत महाकुर को रंगेहाथ दबोचा गया। उमाकांत के पास से रासायनिक लेप लगे रिश्वत के 12 हजार रुपए भी जब्त किए गए।

संबलपुर मंडल विजिलेंस समेत बलांगीर और सोनपुर विजिलेंस यूनिट के 10 अधिकारियों की टीम टिटिलागढ़ स्थित सीटी एंड जीएसटी कार्यालय, उमाकांत की पत्नी, जो सोनपुर जिला के पटाभाड़ी में शिक्षिका है के सरकारी आवास, बलांगीर के गांधीनगर पाड़ा आवास में भी सर्च कर रही थी।

बताया गया है कि टिटिलागढ़ के एक व्यापारी रमेश बस्तिया को पिछले करीब तीन वर्षों से नहीं चुकाए गए साढ़े सात हजार रूपए के प्रोफेशनल टैक्स, जुर्माना और सूद मिलाकर कुल 23 हजार 600 रूपए भुगतान करने का नोटिस जारी किया गया था।

इस नोटिस के मिलने के बाद व्यापारी रमेश ने सहायक सीटी एंड जीएसटी अधिकारी उमाकांत से मुलाक़ात की और केवल टैक्स राशि साढ़े सात हजार रूपए ग्रहण करने का निवेदन किया, लेकिन उमाकांत ने केवल टैक्स राशि लेने से साफ इनकार कर दिया।