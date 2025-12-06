Language
    ओडिशा सरकार का प्लान: ग्रामीण डाकघर पंचायत भवनों में स्थानांतरित, 20 दिसंबर तक पूरा करने का टास्क

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    ओडिशा सरकार ने ग्रामीण डाकघरों को पंचायत भवनों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य 20 दिसंबर तक पूरा करना है। इस पहल का उद्देश्य ग्राम ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार के पंचायतीराज विभाग ने 573 डाकघरों की पहचान की है जिन्हें पंचायत भवनों में स्थानांतरित किया जाना है। इस संबंध में आधिकारिक निर्देश सभी जिलाधिकारियों (कलेक्टरों) को भेज दिया गया है।

    निर्देश में 573 स्थान शामिल हैं, लेकिन अब तक केवल 71 डाकघरों को ही स्थानांतरित किया जा सका है। शेष इकाइयों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 20 दिसंबर तक सभी लंबित डाकघर स्थानांतरण कार्य पूरे कर लिए जाएं।

    पंचायती राज एवं डी.डब्ल्यू. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पंचायत भवनों या अन्य सरकारी परिसरों जैसे सीजीएचएस केंद्र, सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पीएचसी या सीएचसी में शाखा डाकघरों (BOS) को स्थापित करने से ग्रामीणों के लिए डाक सेवाओं की पहुंच में काफी सुधार होगा।

    अधिसूचना में कहा गया है कि इस संदर्भ में विभागीय पत्र संख्या 14705, दिनांक 06 जून 2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से आग्रह किया गया था कि शाखा डाकघरों के नि:शुल्क किराये पर स्थानांतरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। हालांकि, 17 नवम्बर 2025 तक 573 में से केवल 71 शाखा डाकघर ही स्थानांतरित किए गए हैं।

    अगले निर्देश में कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित डाक प्रभागों और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शेष शाखा डाकघरों को पंचायत भवनों या अन्य उपयुक्त सरकारी परिसरों में नि:शुल्क किराये पर 20 दिसंबर 2025 तक स्थानांतरित/शिफ्ट करने की प्रक्रिया को तेज करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र ही इस विभाग तथा मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय को भेजी जाए ताकि आवश्यक आगे की कार्रवाई की जा सके।