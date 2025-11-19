Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांग्लादेशी घुसपैठ पर ओडिशा सरकार सख्त, 10 अवैध घरों पर चला बुलडोजर

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:17 AM (IST)

    ओडिशा सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 10 अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई राज्य में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि वह राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओडिशा के मुख्यमंत्री

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ओडिशा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जगत सहपुर जिले की बेहरामपुर बस्ती में संदिग्ध बांग्लादेशियों के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 10 मकानों को ध्वस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इन घरों में कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रशासन ने यह कार्रवाई उक्त घर में रह रहे लोगों द्वारा स्थानीय पुलिसकर्मियों पर किए गए हमले के एक दिन बाद की है। हमले में महिला कांस्टेबल सहित दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। धनीपुर बेहेरामपुर बस्ती में अवैध तरीके से घुसपैठ कर बांग्लादेशियों के रहने की खबरें बीच-बीच में आती रही हैं। कार्रवाई की शुरुआत सोमवार को हुई।

    प्रशासन की टीम ने गोचर जमीन पर अवैध रूप से बने तीन घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके अगले दिन मंगलवार को तरिकुंड कालेज के पीछे धनीपुर सातपुरा बस्ती में भी बांग्लादेशियों के छिपे होने की सूचना पर अतिरिक्त एसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में दूसरी टीम ने छापेमारी कर सात अवैध घरों को ढहा दिया।

    अब तक कुल 10 अवैध घरों को ढहाया जा चुका है। यहां पुलिस ने 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों से वैध पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। इनमें 10 लोगों ने बंगाल के आधार कार्ड और ओडिशा के वोटर कार्ड पेश किए हैं, जिनकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है।