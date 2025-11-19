बांग्लादेशी घुसपैठ पर ओडिशा सरकार सख्त, 10 अवैध घरों पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ओडिशा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जगत सहपुर जिले की बेहरामपुर बस्ती में संदिग्ध बांग्लादेशियों के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 10 मकानों को ध्वस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इन घरों में कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे।

प्रशासन ने यह कार्रवाई उक्त घर में रह रहे लोगों द्वारा स्थानीय पुलिसकर्मियों पर किए गए हमले के एक दिन बाद की है। हमले में महिला कांस्टेबल सहित दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। धनीपुर बेहेरामपुर बस्ती में अवैध तरीके से घुसपैठ कर बांग्लादेशियों के रहने की खबरें बीच-बीच में आती रही हैं। कार्रवाई की शुरुआत सोमवार को हुई।

प्रशासन की टीम ने गोचर जमीन पर अवैध रूप से बने तीन घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके अगले दिन मंगलवार को तरिकुंड कालेज के पीछे धनीपुर सातपुरा बस्ती में भी बांग्लादेशियों के छिपे होने की सूचना पर अतिरिक्त एसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में दूसरी टीम ने छापेमारी कर सात अवैध घरों को ढहा दिया।