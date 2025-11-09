70000 में बेची गई ओडिशा की 14 साल की किशोरी, 3 महीने की यातना के बाद मिली आजादी; 3 गिरफ्तार

संवाद सूत्र, अनुगुल। ओडिशा के कंधमाल जिले से तीन महीने पहले लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को आखिरकार पुलिस ने मध्यप्रदेश से सकुशल बरामद कर लिया है। इस मानव तस्करी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, जुलाई महीने में कंधमाल के मालिपड़ा गांव का रहने वाला आरोपी शशीभूषण पानी (28) लड़की को मासिक 18,000 रुपये की नौकरी देने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। लेकिन काम दिलाने के बजाय उसने उसे मध्यप्रदेश के सागर जिले के एक लॉज में रखा, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि शशीभूषण ने बाद में किशोरी को दो सगे भाइयों महेश पटेल (38) और संदीप पटेल (24) को 70,000 रुपये में बेच दिया। दोनों भाइयों ने पीड़िता को अपने घर में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया।

महेश ने तो नाबालिग से जबरन शादी करने की कोशिश भी की। इस बीच शशीभूषण पीड़िता के परिजनों को लगातार यह कहकर गुमराह करता रहा कि उनकी बेटी काम पर ठीक है। हालांकि, कुछ समय बाद लड़की का परिवार संपर्क न होने से चिंतित हुआ।

पकड़े गए तीनों आरोपी। (जागरण) 21 अक्टूबर को लड़की ने किसी तरह अपनी बड़ी बहन को फोन कर अपनी आपबीती बताई। इसके बाद परिवार ने कोटगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 21 अक्टूबर को शशीभूषण पाणी को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने लड़की को बेच दिया था। पुलिस टीम ने मध्यप्रदेश पुलिस की मदद से 3 नवंबर को सागर जिले के जैसिव नगर से किशोरी को छुड़ाया और दोनों भाइयों महेश व संदीप पटेल को भी गिरफ्तार किया। एक अन्य सहयोगी की तलाश में छापेमारी जारी है।

पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसे उसके परिजनों को सौंप दिया है। यह घटना नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ती मानव तस्करी की एक और दर्दनाक मिसाल है। गरीब परिवारों की बेटियों को नौकरी या विवाह का झांसा देकर दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता है।