ओड़िया मेडिकल छात्रा से बंगला में सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार
श्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की ओड़िया छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बालेश्वर की द्वितीय वर्ष की छात्रा को 10 अक्टूबर की रात उसके पुरुष मित्र ने कॉलेज के पास बुलाया और जंगल में ले जाकर भाग गया।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल में ओड़िया डॉक्टरी छात्र सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई है। पीड़िता मेडिकल छात्रा बालेश्वर जिला के जलेश्वर क्षेत्र की रहने वाली है और वह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है।
सामूहिक दुष्कर्म को लेकर छात्रा की मां ने दुर्गापुर न्यू टाउन थाना में लिखित शिकायत करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।इस घटना की मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने निंदा की है।
सीएम ने की परिवार से बात
मुख्यमंत्री ने पीड़ित छात्रा के पिता के साथ फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ओड़िया छात्रा के साथ घटी दुर्भाग्यजनक घटना अत्यंत निंदनीय एवं दु:खदायक है। इस खबर को सुनने के बाद से मैं स्तब्ध हूं। इस संवेदनशील घटना में आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के लिए मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास मांग करता हूं। पीड़िता के परिवार को ओडिशा सरकार की तरफ से सभी प्रकार की मदद की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर की रात साढ़े आठ बजे मेडिकल छात्रा के एक पुरुष मित्र ने कॉलेज फाटक के पास रहने वाले गोलगप्पे दुकान पर गोलगप्पा खाने को बुलाया। इसके बाद उसने उसे और कुछ दूर चलने को कहा। दोनों चलते चलते कॉलेज से सटे जंगल में 300 मीटर चले गए।
इसी समय कुछ युवक उनका पीछा कर रहे थे। अचानक मेडिकल छात्रा के साथ रहने वाला पुरुष मित्र वहां से दौड़कर भाग गया। इस दौरान पीछा करने वाले युवकों ने छात्रा को घने जंगल में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
छात्रा आईसीयू में भर्ती
गंभीर अवस्था में छात्रा को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर दुर्गापुर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की है। पुलिस घटनास्थल से विभिन्न नमूना संग्रह करने के साथ उस इलाके की वीडियोग्राफी भी किया है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी एवं पीड़िता के पुरुष मित्र के साथ अन्य लोगों से पूछताछ किया है। इसके साथ ही पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पश्चिम बंगाल के एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पीड़ित छात्रा की मानसिक एवं शारीरिक स्थित ठीक होने के बाद बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस घटना की निष्पक्ष जांच करने के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया है। छात्रा के पिता दुर्गापुर पहुंच गए हैं।
