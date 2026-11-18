जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात अकवान के संभावित खतरे को देखते हुए गंजाम जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में 1.21 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए चिह्नित किया गया है। वहीं, 1,139 आश्रय स्थल तैयार रखे गए हैं।

मंगलवार शाम तक 64 आश्रय स्थलों में 2,730 लोगों को पहुंचाया जा चुका था। प्रशासन ने अगले तीन दिनों के लिए लोगों से पेयजल, सूखा भोजन और जरूरी दवाओं का इंतजाम रखने की अपील की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 18 नवंबर को येलो अलर्ट तथा 19 और 20 नवंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मीडिया को जानकारी देते गंजाम जिला कलेक्टर वी. कीर्ति वासन। जागरण फोटो जिला कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने मंगलवार शाम अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता जान-माल की सुरक्षा और आपात स्थिति में त्वरित राहत पहुंचाना है। भूस्खलन प्रभावित इलाकों पर विशेष नजर जिले के धराकोट, भंजनगर, आसिका और पात्रपुर के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन इलाकों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

राहत शिविरों में सूखा राशन, पेयजल और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है। जरूरत पड़ने पर पका हुआ भोजन भी दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन के लिए ओड्राफ की 12, एनडीआरएफ की तीन और अग्निशमन विभाग की 24 टीमें तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा 13 चिकित्सा दल और पशुपालन विभाग की 23 त्वरित प्रतिक्रिया टीमें भी सक्रिय हैं। 711 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया स्वास्थ्य विभाग ने अगले 15 दिनों में प्रसव की संभावित तारीख वाली 1,777 गर्भवती महिलाओं की पहचान की है। इनमें 711 उच्च जोखिम वाली महिलाओं को मां गृह और अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया है। जिले में अब तक 102 सुरक्षित प्रसव हो चुके हैं।

समुद्र तटों पर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक चक्रवात के मद्देनजर 20 नवंबर तक समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी मछुआरे समुद्र से लौट चुके हैं। जिले की 1,578 पंजीकृत नौकाओं की पहचान की गई है।

पुलिस, मत्स्य विभाग और तहसील प्रशासन की टीमें तटीय क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। गोपालपुर और सुनापुर समेत जिले के सभी समुद्र तट एवं पर्यटन स्थल 18 से 20 नवंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। नदियों और जलाशयों पर चौबीस घंटे निगरानी जल संसाधन विभाग सभी प्रमुख नदियों, बांधों और जलाशयों के जलस्तर पर नजर रख रहा है। फिलहाल सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। जलाशयों की भंडारण क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत या इससे कुछ अधिक पानी रखा गया है। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा।