जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात अकवान की धीमी गति और लगातार बढ़ती तीव्रता ने ओडिशा की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के संशोधित पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवात के अधिक शक्तिशाली होकर दक्षिण ओडिशा के विभिन्न इलाकों से गुजरने की आशंका है।

इसकी धीमी रफ्तार के कारण एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश और तेज हवाओं का प्रभाव बना रह सकता है। इससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ने की आशंका है। चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने के साथ बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियां तेज कर दी हैं।