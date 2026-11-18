जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अकवान और दक्षिण ओडिशा में भारी से अतिभारी वर्षा की आशंका को देखते हुए टीपी सदर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीएसओडीएल) ने कमर कस ली है।

बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल बहाली के लिए कंपनी ने आठ जिलों में 6,474 कर्मचारियों को तैनात किया है। इसके अलावा 800 परियोजना कर्मचारी और 400 अतिरिक्त कर्मचारी स्टैंडबाय पर रहेंगे।

कंपनी ने चार मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, 358 वाहन, 25 आस्का लाइट, 19 डीजल जनरेटर सेट और 696 पेड़ काटने वाले उपकरण तैयार रखे हैं।

बिजली नेटवर्क की मरम्मत के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर, केबल और अन्य उपकरणों का भंडार भी बनाया गया है। सामग्री की त्वरित उपलब्धता के लिए पांच मुख्य स्टोर के साथ 16 ट्रांजिट स्टोर बनाए गए हैं।

टीपीएसओडीएल की तैयारी गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरि, नवरंगपुर, कंधमाल और बौद्ध जिलों के लिए है। पिछले महीने चक्रवात अर्णव और उसके बाद आई बाढ़ से मिले अनुभवों के आधार पर कंपनी ने आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया है।